Винницкая область перешла в "красную" зону

Вінницька область опівночі 18 листопада офіційно перейшла до "червоної" зони карантину. В області почали діяти жорсткі обмеження та нові правила, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в "червоній" зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність:

закладів громадського харчування;

ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів;

непродовольчих ринків та магазинів;

фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.

Також закладам освіти заборонено працювати в очному форматі, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

Умова обов'язкової вакцинації не поширюється на продовольчі магазини, АЗС, банки, пошта, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Однак там зберігається масковий режим та соціальна дистанція.