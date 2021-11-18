Винницкая область перешла в "красную" зону
Вінницька область опівночі 18 листопада офіційно перейшла до "червоної" зони карантину. В області почали діяти жорсткі обмеження та нові правила, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в "червоній" зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність:
- закладів громадського харчування;
- ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів;
- непродовольчих ринків та магазинів;
- фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.
Також закладам освіти заборонено працювати в очному форматі, крім дитсадків та 1-4 класів.
Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.
Умова обов'язкової вакцинації не поширюється на продовольчі магазини, АЗС, банки, пошта, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Однак там зберігається масковий режим та соціальна дистанція.