Мілош Земан готується до виписки з лікарні

Президента Чехії Мілоша Земана можуть виписати із Центрального військового шпиталю у Празі найближчими днями. Глава держави збирається виїхати до заміської резиденції, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю місцевому телеканалу Президент заявив, що вже працює, а після виписки з лікарні поїде в Лани (заміську резиденцію).

«Працюю вже зараз. У будь-якому разі я припускаю, що протягом кількох днів мене випишуть із лікарні. Я поїду в Лани» , - заявив він.

Земан пояснив, що у заміській резиденції інтенсивність його роботи зросте, і він зможе приймати відвідувачів. Зокрема кандидатів у міністри нового кабінету.

За його словами, насамперед він планує призначити новим прем'єр-міністром Чехії лідера Громадянської демократичної партії Петра Фіалу. Земан додав, що розраховує зробити це 26 листопада.