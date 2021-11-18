Помер екскомандувач Сухопутними військами України Пушняков

У середу, 17 листопада, помер генерал-лейтенант Анатолій Пушняков, який на початку військового конфлікту на Донбасі керував Сухопутними військами Збройних Сил України, повідомляє Новое время.

“Сьогодні не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватьєвича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних Сил україни. Перші роки російсько-української війни він командував Сухопутними військами, кавалер ордена Богдана Хмельницького» , – повідомили у Сухопутних військах.

Анатолій Пушняков народився 3 березня 1954 року. Під час служби обіймав посади від командира танкового взводу до командувача Сухопутних військ ЗСУ.

У 2005 році очолював український контингент в Іраку. З травня 2014 року по січень 2016 року був командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.