Курс валют НБУ на 18 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 17 листопада досяг рівня 26.51 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 30.00 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 3.65 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 20 коп. до 35.71 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28:50 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 6.44 за 1 польський злотий.