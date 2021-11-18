Курс валют НБУ на 18 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 17 листопада досяг рівня 26.51 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 30.00 за 1 євро.
Курс рубля досягнув рівня 3.65 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 20 коп. до 35.71 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 28:50 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 6.44 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.514 700
|EUR
|Євро
|29.997 400
|RUB
|рубль
|0.365 370
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.708 700
|CHF
|Швейцарський франк
|28.496 600
|PLN
|Польський злотий
|6,443 000