У Бельгії посилюють карантинні обмеження
Влада Бельгії прийняла рішення посилити коронавірусні обмеження через збільшення числа заражених громадян. Зокрема, із суботи повертають масочний режим, який тепер торкнеться і підлітків, повідомляє Корреспондент.
За даними The Guardian, із суботи відвідувати закриті приміщення, такі як заклади громадського харчування, нічні клуби, театр та кіно, дозволено лише громадянам у захисних масках. Нововведення стосується всіх відвідувачів віком від 10 років.
Крім того, при собі необхідно мати сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу, або негативний тест, або довідку про одужання.
"Вакцинованим підданим Бельгії рекомендовано до кінця квітня зробити щеплення третьою дозою вакцини для підвищення імунітету. Підприємствам країни надано вказівку перевести своїх співробітників на віддалений режим роботи як мінімум на чотири дні на тиждень у період з 20 листопада по 13 грудня", - додали в газеті.