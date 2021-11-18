У Бельгії посилюють карантинні обмеження

Влада Бельгії прийняла рішення посилити коронавірусні обмеження через збільшення числа заражених громадян. Зокрема, із суботи повертають масочний режим, який тепер торкнеться і підлітків, повідомляє Корреспондент.

За даними The Guardian, із суботи відвідувати закриті приміщення, такі як заклади громадського харчування, нічні клуби, театр та кіно, дозволено лише громадянам у захисних масках. Нововведення стосується всіх відвідувачів віком від 10 років.

Крім того, при собі необхідно мати сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу, або негативний тест, або довідку про одужання.