Данія звинуватила Британію у порушенні угоди про Brexit

Данія звинуватила Великобританію в порушенні угоди про рибальство після Brexit через плани заборонити донне тралення в охоронній зоні Північного моря - Доггер-Бенк, повідомляє Українська правда.

Міністр рибальства Данії Расмус Прен сказав, що такі плани Лондона не відповідають угоді після Brexit, яка забезпечує повний доступ для суден ЄС до риболовлі у британських водах до 2026 року, інформує The Guardian. За його словами, поки передчасно обговорювати можливі заходи у відповідь.

"Угода про Brexit забезпечує повний доступ (для суден ЄС) до риболовлі у водах Великобританії до 2026 року. І тому, звісно, ​​для нас дуже велика проблема, якщо британський уряд має намір це змінити. Ми вважаємо це неприйнятним, і це порушення нашої угоди" , - заявив Прен.

За даними датського уряду, Доггер-Бенк є одним із найважливіших рибальських угідь Данії.