Топ-10 найгірших паролів: що обирають у світі та в Україні

NordPass випустив новий звіт із докладним описом 200 найпоширеніших паролів за 2021 рік. Другий рік поспіль найпопулярнішим паролем залишається 123456. Він же – найгірший, повідомляє Сьогодні.

Фактично, це був найпопулярніший пароль у 43 із 50 проаналізованих країнах, за ним слідували 123456789, 12345 (найпопулярніший пароль у 2019 році), qwerty і просто password. Не варто нагадувати, що зламати такий пароль можна менше, ніж за секунду.

Топ-10 найлегших паролів у 2021 році

"На жаль, паролі стають дедалі слабшими, і люди, як і раніше, не дотримуються належної гігієни паролів.

Важливо розуміти, що паролі – це ворота у наше цифрове життя.

Оскільки ми проводимо все більше і більше часу в Інтернеті, стає надзвичайно важливо дбати про нашу кібербезпеку", – прокоментував результати звіту генеральний директор NordPass Йонас Каркліс .

Найпопулярніші паролі в Україні

Залежно від країни серед популярних паролів зустрічаються або спортивні команди (Ліверпуль у Великій Британії), або відомі бренди (Guinness в Ірландії).

Також компанія провела паралелі у виборі паролів у жінок та чоловіків. NordPass виявив, що жінки схильні використовувати паролі, пов'язані з музикою, такі як "onedirection" або "justinbieber", в той час як чоловіки віддають перевагу таким назвам груп, як "Metallica" і "slipknot".

Ще одна ключова відмінність між статями полягає в тому, що в цілому жінки використовують більш позитивні та лагідні слова, тоді як чоловіки більше люблять використовувати ненормативну лексику під час створення паролів.