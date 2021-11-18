У Хмельницькій області під час пожежі загинуло четверо дітей

У селі Медисівка (Хмельницька область) спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку. Унаслідок цього загинуло четверо дітей.﻿ Про це, із посиланням на прес-центр ДСНС, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"17 листопада о 20:33 у с. Медисівка Хмельницького району в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, унаслідок якої загинуло 4 дітей (2015-2021 р.н)" , - ідеться в повідомленні.

Як повідомили рятувальники, пожежу вдалося загасити місцевим жителям ще до приїзду співробітників ДСНС.

"Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки. На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС у Хмельницькій області" , - додають у повідомленні.

Про причини займання поки не повідомляється.