У Хмельницькій області під час пожежі загинуло четверо дітей
У селі Медисівка (Хмельницька область) спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку. Унаслідок цього загинуло четверо дітей. Про це, із посиланням на прес-центр ДСНС, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"17 листопада о 20:33 у с. Медисівка Хмельницького району в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, унаслідок якої загинуло 4 дітей (2015-2021 р.н)", - ідеться в повідомленні.
Як повідомили рятувальники, пожежу вдалося загасити місцевим жителям ще до приїзду співробітників ДСНС.
"Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки. На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС у Хмельницькій області", - додають у повідомленні.
Про причини займання поки не повідомляється.