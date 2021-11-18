Що очікується на валютному ринку у четвер

У середу жорстка позиція Національного банку перервала зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку, а до закриття торгів вони навіть продемонстрували зниження.

Сьогодні є всі передумови очікувати на подальше зміцнення гривні: очікується, що напередодні останнього дня сплати податку на прибуток за 3 квартал експортери збільшать пропозицію валюти за відносно стабільного попиту. Побоювання викликає лише позиція Національного банку: прагнучи підтримати експортерів, він може вийти із купівлею валюти вже з самого ранку, ніж зведе нанівець усі шанси ревальвації. Також очікується активізація спекулянтів: в умовах, коли можна швидко заробити на коливаннях курсу, вони не проґавлять цю можливість і братимуть активну участь у розгойдуванні ринку.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,35/26,43 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в середу спочатку зріс до 26,65 гривень (приблизно об 11:00-12:00), а потім, відреагувавши на зниження на міжбанку, швидко пішов униз. До 17 години долар у Києві вже можна було купити по 26,50-26,52 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,48-26,50 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Сьогодні долар може подешевшати ще на кілька копійок.

Євро на ринку FOREX у середу встановив новий річний мінімум - 1,1265 долара, після чого на хвилі фіксації прибутку скоригувався до позначки 1,1330. Вранці четверга він торгується у діапазоні 1,1315-1,1337 долара. Готівковий євро вчора чітко йшов за готівковим доларом: вранці його продавали по 30,15-30,17 гривень, до 12 години євро подорожчав до 30,25 гривень, а надвечір цінник знизили до 30,07-30,08 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 30,05-30,10 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Протягом дня можливе подальше зниження цінника на готівковий євро.

Російський рубль у середу зміцнився з 73,30 до 72,30 рублів за долар. Вранці четверга він торгується у діапазоні 72,52-72,68 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці вже кілька днів поспіль продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів. Вважаємо, що і сьогодні за межі діапазону 3,63-3,67 гривні за 10 рублів ціна російської валюти в Києві не вийде.