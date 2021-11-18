В Україні штрафують автомобілі швидкої допомоги

Якщо водій швидкої допомоги перевищить швидкість рятуючи чиєсь життя – директор компанії, за якою зареєстровано транспортний засіб, отримає штраф. Саме так влаштовано українське законодавство, повідомляє 24 Канал.

Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від деяких пунктів правил дорожнього руху (включаючи обмеження швидкості) за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. Так сказано в українських ПДР. Але автоматична фіксація не враховує цього моменту і вважається, що водії швидкої допомоги порушують правила. Штраф за таке порушення отримує директор компанії.

"Сьогодні мій партнер по клініці Оберіг Віктор Рибчук залишився без вечері. Не зміг розрахуватись у супермаркеті. Посміялись трохи з цього приводу. Хоча ситуація, як на мене, досить дивна. Виконавча служба заарештувала його картковий рахунок за поданням Нацполіції. Ніколи не здогадаєтесь за що. Він є директором клініки. Клініка не сплатила штраф за машини швидкої допомоги, які перевищивши встановлену по місту швидкість руху, попали на фотокамери" , - повідомив співвласник клініки "Оберіг" Олександр Деркач.

""Швидких" у нас багато, тому й актів багато. Десятки за рік. Не встигаємо відписуватись. Розглядаються тижнями. Віктор передзвонив своєму колезі в Добробут, каже, та ж історія" , - повідомив Олександр Деркач.

За діючими в Україні нормами штраф за перевищення швидкості отримує не водій який скоїв правопорушення, а юридичний власник автомобіля або директор компанії за якою зареєстровано транспортний засіб. Ця норма суперечить одразу кільком пунктам Конституції України і Конституційний Суд впродовж тривалого часу займається розглядом цієї справи, але рішення покищо не прийняв.