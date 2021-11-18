Білл Гейтс назвав терміни завершення пандемії

Смертність від коронавірусу та загальний рівень зараження можуть досягти середніх показників сезонного грипу до середини наступного року, але за умови відсутності нових більш небезпечних варіантів, повідомляє ТАСС.

Про це заявив засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс на "Новому економічному форумі", що проходить у Сінгапурі й організований бізнесменом Майклом Блумбергом.

За його словами, на тлі вироблення природного імунітету, вакцинації, появі нових препаратів "рівень смертності та захворюваності має різко піти вниз".

Він прогнозує, що "за відсутності нових штамів до середини наступного року ці показники можуть досягти сезонних даних щодо грипу". При цьому Гейтс закликав "світову спільноту активно працювати над викоріненням грипу для зменшення загроз появи нових пандемій".

Крім того, засновник Microsoft розраховує на "вирішення проблем з постачанням вакцин проти коронавірусу наступного року".

Білл Гейтс і його дружина Мелінда очолюють благодійний фонд, який має приблизно $50 млрд. До основних напрямів роботи організації входять боротьба з небезпечними хворобами в країнах, що розвиваються, програми у сфері охорони здоров'я та освіти в США. Через фонд було виділено вже сотні мільйонів доларів на розробку вакцини від коронавірусу та на підтримку бідних верств населення, які є найбільш вразливими в умовах пандемії.