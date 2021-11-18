Дмитро Комаров вразив неймовірною схожістю з братом і сестрою: "як трійнята"

Ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав своїх молодших брата і сестру. Двійнята Ангеліна і Микола 17 листопада святкують день народження - їм виповнилося по 32 роки, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

На честь пам'ятної дати Дмитро поділився в Instagram добіркою фото з близькими людьми, а також згадав історію з дитинства. Телеведучий зворушливо подякував батькам за найкращий подарунок у житті і показав миле архівне фото з братом і сестрою.

За словами Комарова, він відразу знав, що їх буде двоє.