Різдвяний піст 2021: що можна і що не можна вживати в їжу

Різдвяний піст 2021 - найтриваліший у році, він триває 40 днів. Незважаючи на такий значний термін, він не особливо суворий - віруючим дозволяється вживати рибу, морепродукти і їжу з маслом, повідомляє УНІАН.

Мета посту не тільки в утриманні від певної їжі, але і в духовному очищенні, самодисципліні і наближенні до Бога. Під час посту варто утриматися від інтимної близькості, сварок і лихослів'я, пробачити образи і віддати борги, звертатися думками до Бога, відмовитися від азартних ігор.

Коли Різдвяний піст у 2020 році

Дата Різдвяного посту в православ'ї фіксована: з 28 листопада по 6 січня. Католики і деякі протестанти дотримуються посту з 15 листопада по 24 грудня, а Різдво вони святкують 25 грудня.

Різдвяний піст: що можна і що не можна вживати в їжу

Різдвяний піст вважається не дуже суворим, оскільки в більшість днів дозволяється їсти рибу. З 28 листопада по 19 грудня включно по понеділках дозволяється гаряча їжа без масла, по вівторках, четвергах, суботах і неділях – риба. По середах і п'ятницях пропонується сухоїдіння (хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед).

З 20 грудня по 1 січня забороняється риба по вівторках і четвергах. З 2 по 6 січня по понеділках, середах і п'ятницях дотримуються сухоїдіння, по вівторках і четвергах - дозволяється гаряча їжа без масла, по суботах і неділях – гаряча їжа з маслом.

Під час Різдвяного посту дозволені будь-які овочі та фрукти, каші, бобові, гриби. В пост не можна уживати м'ясо, яйця, сир, молочні продукти, вершкове масло.

Різдвяний піст 2021 - що радять лікарі

Гастроентеролог Ірина Парфьонова стверджує, що до посту треба готуватися. Не можна відразу повністю виключити всі тваринні продукти, все треба робити поступово: один тиждень - виключити м'ясо, іншу рибу, далі - яйця і молочні продукти. І так само поступово треба виходити з посту, оскільки що наш шлунково-кишковий тракт може досить проблемно відреагувати на різкі зміни в харчуванні.

Білок, який ми виключаємо під час посту, містить незамінні амінокислоти, необхідні для роботи головного мозку, створення нових клітин і тканин, гормонів, ферментів, антитіл до інфекцій та ін. Крім того, може спостерігатися дефіцит заліза, вітаміну V12, кальцію (виключення молочних продуктів) і цинку. Проявами дефіцитів може бути сухість шкіри, різні висипання, випадання волосся, ламкість нігтів. Можливе загострення хронічних захворювань на тлі, підвищена стомлюваність, порушення сну, пригнічений настрій, дратівливість.

Вона вважає, що якщо такі симптоми з'являються, варто або послабити пост, або взагалі його припинити.

Ірина Парфьонова нагадує, що, за відсутності тваринного білка, людина споживає більше вуглеводів. Мікрофлора нашого кишечника починає їх метаболізувати з утворенням великої кількості газів. Це проявляється здуттям, болем у животі, ослабленням стільця, відрижкою і нудотою.

Під час посту фахівець рекомендує вживати в їжу бобові, насіння, горіхи, гриби, листові овочі, морепродукти і водорості. Обов'язково включити в раціон тофу, сою, морепродукти (особливо сардини з кістками), всі види капусти, зелень і масло холодного віджиму. Додатково необхідно пити вітаміни D і B12, а також самостійно готувати солодощі, воліючи їх магазинним товарам.

Резюмуючи, лікар-гастроентеролог попереджає:

Варто окремо згадати тих людей, які перехворіли COVID-19 або мають постковідний синдром, який на сьогодні включений до Міжнародної Класифікації Захворювань. Це період до декількох місяців і довше, коли у людини після хвороби утримується стомлюваність, слабкість, випадання волосся, проблеми з диханням, роботою серця, порушення травлення, загострюються хронічні або з'являються нові захворювання. Таким людям однозначно треба дуже виважено приймати рішення про дотримання посту.

Календар харчування на Різдвяний піст по днях

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Як підготуватися до Різдвяного посту