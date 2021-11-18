У РФ оцінили реакцію США на випробування Росією протисупутникової системи

У Росії шкодують про реакцію США на випробування протисупутникової системи РФ. Про це в четвер, 18 листопада, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Известия".

"Ми з жалем спостерігали за тим, що відбувалося в США, і нагадували нашим американським партнерам, що саме Вашингтон — і не зараз, а ще з 1950-х років — проводить чіткий курс на використання космічного простору для проведення бойових дій", — Заявила Захарова.

Вона також зазначила, що дії Росії не були спрямовані проти будь-кого, і що фрагменти знищеного супутника ні для кого не загрожують.

"Чергові звинувачення, мабуть, зроблені для збереження можливості тиску на нашу країну, дезавуюватимемо їх. Нам не звикати", — додала офіційний представник російського МЗС.

16 листопада глава Міноборони РФ Сергій Шойгу підтвердив успішне випробування Росією протисупутникової системи, внаслідок якого було вражено недіючий російський космічний апарат "Целіна-Д".

Міністр також зазначив, що жодної загрози для космічної діяльності під час випробування системи не виникло.