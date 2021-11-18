У РФ оцінили реакцію США на випробування Росією протисупутникової системи
У Росії шкодують про реакцію США на випробування протисупутникової системи РФ. Про це в четвер, 18 листопада, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Известия".
"Ми з жалем спостерігали за тим, що відбувалося в США, і нагадували нашим американським партнерам, що саме Вашингтон — і не зараз, а ще з 1950-х років — проводить чіткий курс на використання космічного простору для проведення бойових дій", — Заявила Захарова.
Вона також зазначила, що дії Росії не були спрямовані проти будь-кого, і що фрагменти знищеного супутника ні для кого не загрожують.
"Чергові звинувачення, мабуть, зроблені для збереження можливості тиску на нашу країну, дезавуюватимемо їх. Нам не звикати", — додала офіційний представник російського МЗС.
16 листопада глава Міноборони РФ Сергій Шойгу підтвердив успішне випробування Росією протисупутникової системи, внаслідок якого було вражено недіючий російський космічний апарат "Целіна-Д".
Міністр також зазначив, що жодної загрози для космічної діяльності під час випробування системи не виникло.
Днем раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія провела випробування протисупутникових систем. За його словами, це суперечить заявам Москви про неприпустимість розміщення зброї у космічному просторі. Блінкен додав, що своїми діями РФ ставить під загрозу
"довгострокову стійкість космічного середовища та використання космосу всіма країнами" .