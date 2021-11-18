Apple за 100 мільйонів залагодить справу за звинуваченням у монополії
Напередодні суддя винесла попереднє схвалення пропозиції щодо досудового врегулювання колективного позову, ініційованого розробниками, повідомляє Сьогодні.
Раніше на Apple подали до суду через iPhone 13.
За умовами угоди Apple створить фонд у розмірі 100 мільйонів доларів, до якого розробники зможуть отримати доступ на основі їхньої історичної виручки від App Store.
Розробники, які заробляли 1 мільйон доларів або менше у США кожен календарний рік з 4 червня 2015 року до 26 квітня 2021 року, можуть отримувати від 250 до 30 000 доларів.
Вищі виплати виплачуватимуться тим, хто брав активнішу участь в екосистемі App Store.
На додаток до виплати 100 мільйонів доларів Apple погодилася зберегти програму малого бізнесу App Store у її нинішній структурі протягом наступних трьох років.
Судовий процес триває з 2019 року, коли група розробників iOS звинуватила Apple у використанні своєї монополії в App Store для накладання вбивчих комісій.
Розробники були незадоволені 30-відсотковими відрахуваннями на користь Apple.
Проблема була значною мірою вирішена, коли Apple представила програму для малого бізнесу App Store і знизила комісійні до 15 відсотків для розробників, які заробляють менше 1 млн. доларів протягом цього календарного року.