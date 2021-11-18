BMW показала, яким буде дизайн її наступних моделей

BMW поділилася першим знімком чергової новинки – концептуального кросовера XM. Очікується, що він дасть уявлення про те, як виглядатиме наступний флагман марки – повнорозмірний кросовер X8, повідомляє Автоцентр.

Прем'єра відбудеться за кілька тижнів на щорічному міжнародному художньому ярмарку Art Basel у Майамі-Біч, Флорида.

Судячи з єдиного тизера, новинка отримає вузьку діодну оптику, а величезні фірмові ніздрі BMW відтепер будуть прикрашені підсвічуванням. Решітка радіатора, що підсвічується, стане свого роду візитною карткою М-моделей марки.

Якими будуть характеристики нового концепту, поки що достовірно не відомо. У БМВ говорять лише про те, що XM матиме електрифіковану силову установку і вражаючі динамічні характеристики.

Вперше про те, що марка веде розробку такої високопродуктивної моделі, стало відомо кілька років тому. За деякими даними, рух кросовер наводитиме силова установка, що складається з 4,4-літрового бензинового мотора V8 і електродвигуна. Потужність установки складе 750 к.с., їх 200 к.с. припаде на електромотор. Зважаючи на все, флагман по праву можна буде назвати найпотужнішим серійним BMW.

Товарну версію нового флагмана баварці представлять наприкінці 2022 – на початку 2023 року. Поки що чекаємо на прем'єру концепту, заплановану на 2 грудня.