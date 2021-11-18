Покращує роботу серця і нормалізує тиск: як правильно їсти капусту
Всім відомо про користь капусти, але, виявляється, якщо їсти її правильно, то користь може зрости в рази. Броколі, брюссельська або капуста кольрабі містять попередники речовини сульфорафану і фермент мірозіназу, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Як отримати сульфорафан з капусти, розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Сульфорафан вражає кількістю корисних властивостей:
- сприяє детоксикації патологічних метаболітів естрогенів, чим пояснюється його ефективність проти різних видів раку: грудей, передміхурової залози, легенів, товстого кишечника;
- покращує роботу серця і нормалізує артеріальний тиск;
- володіє протимікробними властивостями, особливо щодо хелікобактеру пілорі. Саме з цим пов'язана рекомендація пити капустяний сік натщесерце, щоб профілактувати виразкові ураження шлунка і 12 кишки, які виникають через патологічний вплив цієї бактерії;
- блокує вироблення ферментів, що руйнують суглоби, затримуючи розвиток остеопорозу;
- сприяє підвищенню рівня тестостерону;
- гальмує виникнення розсіяного склерозу і прискорює відновлення мозку після травм і інсультів;
- перешкоджає старінню організму, відновлює пошкодження шкіри.
Як отримати сульфорафан з брокколі
- В ідеалі, їсти броколі, брюссельську або капусту кольрабі сирими, ретельно пережовуючи. Це сприятиме активації мірозинази.
- Подрібнити капусту в сирому вигляді за 30-40 хвилин до вживання або бажаної термічної обробки.
- Якщо ви забули заздалегідь нарізати капусту або взяли заморожену, можна використовувати для активації ферменту 1 чайну ложку сухої гірчиці. Або додати в блюдо редьку, редис, хрін, рукколу. Перед заморожуванням продукти обробляють парою, при цьому велика частина ферментів руйнується.
- Тривала термічна обробка руйнує сульфорафан. Якщо ви розраховуєте отримати від нього користь, не піддавайте капусту впливу високих температур більше 3-4 хвилин.
Проростки броколі містять стільки ж активних речовин, скільки 1 кг зрілих суцвіть. Їх використання особливо актуально в холодну пору року, коли корисної зелені не так багато, як влітку.
Тож має сенс вирощувати проростки з насіння броколі або купувати вже готову мікрозелень.