У браузері Brave з'явився власний криптогаманець

Для користувачів, які інвестують кошти в криптовалюти, з'явилася нова опція їх зберігання. Користувачі браузера Brave отримали можливість зберігати кошти у новому криптогаманці, створеному розробником для своїх клієнтів, повідомляє 3Dnews.

За даними компанії, «на відміну від більшості криптогаманців, Brave Wallet не вимагає встановлення розширень, він спочатку інтегрований у браузер, що знижує рівень загроз безпеки та залежність від потужностей CPU та пам'яті. Користувачі можуть здійснювати транзакції практично з будь-якими криптоактивами з чудовою безпекою та продуктивністю, а також взаємодіяти з іншими гаманцями та децентралізованими Web3-додатками».

У Brave повідомляють, що гаманець скоро з'явиться і в мобільній версії браузера. Такий і подібні гаманці використовують для зберігання криптовалют. І якщо придбані на біржах криптоактиви «за замовчуванням» зазвичай зберігаються в гаманцях, що надаються біржами, можливість самостійного контролю за власними криптовалютами робить процес безпечнішим.

Крім того, за наявності власного гаманця легше «перекидати» кошти між різними криптомайданчиками. За даними Brave, використання вбудованого гаманця дозволить отримувати і додаткові відомості на кшталт найкращих цін, історії зміни курсів валют та іншу корисну інформацію, а також, звичайно, здійснювати всілякі транзакції без посередників.