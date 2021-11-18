Під Радою влаштували флешмоб проти ухвалення законопроєкту про столицю

Уранці 18 листопада на площі Конституції, під будівлею парламенту, влаштували мітинг-флешмоб "Руки геть від Києва та киян!" проти ухвалення закону про столицю, повідомляє Лівий берег.

Організаторами є "АвтоМайдан". До акції долучилися близько 150 осіб.

Фото: lb.ua

Учасники флешмобу виступають проти розділення посад міського голови Києва та голови КМДА.

Серед вимог учасників, згідно з листівками, зняття з розгляду законопроєкту про столицю і погодження нового законопроєкту з Венеційською комісією та Радою Європи.

Фото: lb.ua

Сьогодні Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт про столицю по суті, але голосуватиме за те, щоб слухати його за спецпроцедурою.

Нагадаємо, законопроєкт про столицю розділяє повноваження міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. В законопроєкті чітко прописано, що ці дві посади не може займати одна людина.

Столична влада критично ставиться до пропонованих змін і зауважує, що закон відтерміновує вибори до районних рад і загрожує "управлінським хаосом".

Член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає:

"У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. У першому читанні його ухвалили в жовтні 2019.

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок.