Машини швидкої допомоги отримають спеціальні номерні знаки

Національна поліція ініціювала зміни, які передбачають запровадження державних номерних знаків спеціально для автомобілів швидкої допомоги, повідомляє UBR.

Причиною стало те, що спецавто потрапляють на камери автоматичної фіксації за перевищення швидкості, написав у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"В останні дні в мережі активно поширюється інформація про те, що поліція штрафує карети швидкої допомоги за перевищення швидкісного режиму" , - зазначив перший заступник начальника.

За його словами, система автоматично фіксує порушників. При цьому автомобілі швидкої допомоги мають право під час виконання невідкладного службового завдання відступати від деяких Правил дорожнього руху за умови включення проблискового маячка.

Навіть, якщо таке авто потрапило на камеру автофіксації, протокол не складається. Проте трапляються випадки, коли на фото неможливо розглянути проблискові маячки або інспектор не визначив їхню наявність візуально.

У таких випадках юрособа, на яку зареєстровано транспортний засіб, може звернутися із заявою про оскарження ухвали. Таку процедуру передбачено статтями 287-296 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як зазначив Білошицький, такі заяви до МВС надходять. На даному етапі 49 ухвал уже скасували. Зокрема, у 29 випадках звернулися медустанови, інші – патрульна поліція виявила самостійно.