Турецькі готелі знайшли спосіб заощадити на туристах

Введені через пандемію обмеження в турецьких готелях дозволили скоротити харчові відходи до 40 відсотків. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Лента.ру.

Так, через коронавірус багато готелів Туреччини були змушені відмовитися від класичної концепції "усе включено" — у рамках такого формату туристи могли накладати собі їжу зі шведського столу в необмежених обсягах.

Тепер, коли роздачею страв займається персонал готелю, зменшилася не лише кількість тарілок на столах відпочиваючих, а й середня порція їжі.

Незважаючи на те, що туристи можуть підходити необмежену кількість разів за новими стравами, порційна видача дозволила скоротити кількість харчових відходів на 30-40 відсотків.

Також представники туристичної галузі знайшли ще одну перевагу коронавірусних обмежень — багато постояльців позбулися нездорової звички класти солодку, солону, кислу та гірку їжу на одну тарілку.