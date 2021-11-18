Ще 100 родин ВПО отримають пільговий кредит на житло

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів четвертий етап відбору для участі в проєкті "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб". Відтак ще 100 родин ВПО зможуть отримати пільговий житловий кредит заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Забезпечення доступним житлом внутрішньо переміщених осіб - чи не найгостріше соціальне питання в країні. Реалізація проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" є ефективним кроком до розв’язання цієї проблеми. Проект має значний попит, наразі зареєстровано понад 21,5 тис. заяв на участь" , - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

За словами заступниці міністра Наталії Козловської, механізм відбору учасників проекту прозорий.

"Як і на попередніх трьох етапах відбору переможців визначали методом випадкового вибору за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення. Загалом за результатами чотирьох відборів вже обрано 700 переможців" , - сказала вона.

Зазначимо, застосоване програмне забезпечення, запропоноване Імплементаційним консультантом (IPC GmbH), а також погоджене німецьким банком KfW і є таким, що відповідає вимогам законодавства щодо захисту персональних даних.

Для забезпечення контролю і прозорості процедура відбору здійснювалась за участю представників Мінреінтеграції, Імплементаційного консультанта і Держмолодьжитла. Процес відбору транслювався онлайн.

Перелік переможців уже оприлюднено на офіційному вебсайті Держмолодьжитла.

Зауважимо, формування реєстру кандидатів було припинено на добу, протягом якої здійснюється відбір переможців. Прийом заяв для включення до реєстру буде відновлено з 18 листопада 2021 року.

Проект реалізується у межах Угоди про фінансове співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Для його фінансування Уряд Німеччини через банк KfW надав грант у розмірі 25,5 млн євро.

Як повідомлялось, уряд виділив 300 млн грн на доступне житло для 950 родин, з яких 700 сімей внутрішньо переміщених осіб та близько 200 сімей учасників АТО/ООС.