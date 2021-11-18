Франція розпочала найбільші в історії навчання ВМС

Франція розпочала найбільші у своїй історії військово-морські навчання POLARIS 21. Вони пройдуть у західній частині Середземного моря та біля атлантичного узбережжя країни, повідомляє Корреспондент.

Маневри триватимуть до 3 грудня. У них буде залучена майже половина всіх кораблів французького військово-морського флоту, у тому числі авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем Charles de Gaulle (Шарль де Голль), великий десантний корабель Tonnerre (Тоннер) класу Mistral (Містраль), ракетні фрегати та атомні підводні човни.

У навчаннях візьмуть участь також частини та підрозділи ВПС та армії. Загальна чисельність військ становитиме 6,5 тис. військовослужбовців, зокрема 4 тис. моряків.

Крім того, у навчаннях POLARIS 21 передбачається участь бойових кораблів та літаків США, Іспанії, Греції, Італії та Великобританії.