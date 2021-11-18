Акції General Motors зросли до рекордної ціни

Рівень ринкової капіталізації компанії General Motors неухильно наближається до $100 млрд, завдяки тому, що вартість акцій автовиробника досягла рекордного рівня, повідомляє 3Dnews.

Цьому сприяло зниження курсу цінних паперів виробників електромобілів Rivian та Lucid Motors, які нещодавно випередили General Motors за рівнем ринкової капіталізації.

Позитивній динаміці також сприяв запуск першого заводу General Motors із виробництва електромобілів. Вже зараз виробничі потужності цього підприємства, розташованого в Детройті, задіяні для випуску пікапів GMC Hummer EV, які найближчим часом почнуть поставлятися клієнтам. Акції General Motors на момент закриття торгів у середу коштували $64,61 за один цінний папір, що говорить про зростання на рівні 3,2% і є найвищим досягненням з моменту банкрутства компанії у 2009 році. Зростання курсу акцій сприяло збільшенню капіталізації автовиробника до $94 млрд.

При цьому акції Rivian, яка вийшла на біржу раніше цього місяця, на момент закриття торгів у середу коштували $146,07, що говорить про падіння більш ніж на 15%. Через це ринкова капіталізація виробника електромобілів істотно скоротилася і склала близько $125 млрд, що, як і раніше, значно вище за аналогічні показники General Motors і Ford, але в рази менше ринкової вартості Tesla, яка оцінюється приблизно в $1 трлн. Акції Lucid Motors на момент закриття торгів у середу коштували $52,55 за один цінний папір, що свідчить про скорочення на 5,4%. Ринкова капіталізація компанії при цьому знизилася до $85 млрд.