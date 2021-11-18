У Раді відмовилися скасовувати мораторій на експорт лісу

В Україні Монобільшість у першому читанні ухвалила законопроєкт 4197-д, при цьому скандальну норму про скасовування мораторію на експорт лісу з документа виключили. Відповідне рішення 18 листопада підтримали 276 нардепів, повідомляє Обозреватель.

"У фінальній редакції абзац про зняття мораторію з тексту виключили. Це означає, що в законопроєкті, який буде ухвалено, абзацу зі зняття мораторію не буде. З 2016 року, за час дії мораторію, у деревообробці індекс інвестицій зріс на 69%" , – сказав голова економічного комітету Дмитро Наталуха на засіданні парламенту.

Попри те, що міжнародні партнери наполягають на скасуванні мораторію та виконанні рішення арбітражу, завдання уряду – пояснити, чому українські ліси потребують захисту, додала нардепка Роксолана Підласа.

"Вже в понеділок у Брюсселі відбудеться засідання торгового комітету, питання виконання арбітражу вже є на порядку денному. Під час засідання наша делегація представить своє бачення цього питання, як ми виконуватимемо рішення" , – пояснила депутат.

Депутати скасували скандальну норму. Джерело: Рада

Що змінять:

введуть обов'язкову подуку інформації про обсяги, ціни продажу та покупців деревини;

зроблять публічну інформацію про продаж нерухомості та виробників (до неї отримають доступ усі учасники ринку);

введуть відповідальність за відмову виконувати контрактні зобов'язання з боку користувачів лісів та покупців;

запровадять юридичну нагоду перевести продаж на відкриті аукціони.

Що вимагають у ЄС

Європейська комісія ще з моменту запровадження мораторію на експорт лісу (а це 2005-й) була незадоволена ініціативою України. У 2015-му нардепи продовжили заборону, але прописали його так, що головна його причина – захист не екології та природних ресурсів, а економіки. І ось це формулювання Арбітраж після позову Єврокомісії визнав неправомірним.

Але саме право України захищати свої природні ресурси ніхто не спростував.

"Арбітраж визнав право України вводити заборону на експорт лісу. Це головне. Закон від 2015 року потрібно переписати в консультації з міжнародними партнерами. Зараз у ньому зроблено великий акцент на захисті вітчизняного виробника, тому його і визнали такою, яка не відповідає Угоді про Асоціацію" , – пояснили у Кабміні ще у грудні минулого року.

Україна має право запроваджувати заборону на експорт лісу. Джерело: trade.ec.europa.eu

Але замість того, щоб переписати мораторій, окремі члени Кабміну лобіювали скасування мораторію на експорт лісу.

Нагадаємо, головний аргумент прихильників скасування мораторію – вимог з боку ЄС. Нібито заборона порушує чинну угоду про Асоціацію з Євросоюзом, хоч насправді це не так. Справа в тому, що європейський арбітраж визнав право України на мораторій, але не у нинішньому вигляді. У відповідному законі має йти мова про захист навколишнього середовища, а не економічних інтересів.