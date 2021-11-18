Дизайнери показали найбільш модне й тепле взуття сезону 2021-2022

Дуте взуття та черевики-місяцеходи (ще одна назва – мунбути) стали гарячим трендом зимового сезону 2021-2022. Вони не тільки зручні, але ще й неймовірно теплі та затишні, повідомляє Обозреватель.

Загалом останнім часом комфортні речі стали популярнішими, ніж екстравагантні та незручні. Невимушене взуття також у моді, що особливо актуально взимку, коли погодні умови диктують свої правила та вимагають насамперед практичних луків.

Дутики. Джерело: Instagram / leoniehanne

Світові дизайнери почали вводити дутики у свої колекції "як відгук на потреби їхніх клієнтів у комфорті, який вийшов на передній план після проведених вдома місяців".

Дуте взуття

Тепле дуте взуття

Стилістка Зоя Паніна, яка включила дутики в топ найгарячіших трендів цього року, на своїй сторінці Instagram пожартувала:

"Цієї зими нам не доведеться вибирати між тепло і красиво. Дизайнери зглянулися й увійшли в наше становище. Більше не треба стрибати по заметах на шпильках. Тільки тепло, тільки комфорт".

Стилістка показала різні моделі дутого взуття. Джерело: Instagram / ya_zoya_

Додамо, що черевики-місяцеходи схожі на дутики, але трохи відрізняються від них. Як пише ElleGirl, у мунбутів зазвичай:

хрестоподібне шнурівка;

зовнішній шар, що не промокає, і "теплий" носок;

вільна халява;

лише три розміри взуття (S, M, L);

високі захисні борти знизу.

Дуте взуття від італійського бренду Miu Miu: