Розслідування Bellingcat: Арестович порадив застрелитися всім, хто звинувачує Зеленського

Радник голови ОПУ Олексій Арестович вважає, що критикувати президента Володимира Зеленського та чиновників Банкової за провал спецоперації із затримання "вагнерівців" не варто, повідомляє Новое время.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Арестович сказав, що у розслідуванні Bellingcat розповіли про найгірший варіант, чому спецоперація провалилася.

Він стверджує, що розслідувачі нібито з’ясували, що в Офісі президента не відмовлялися від арешту бойовиків ПВК Вагнера.

"Жодної відмови від угоди. Лише відстрочили на п’ять днів, якщо вірити найгіршому варіанту, який існує лише за словами Василя Бурби. Він не доведений. Рік ці люди гасають і розповідають про те, що ця операція — американська, турецька, ізраїльська, українська. Про те, що Порошенко санкціонував цю операцію. Про те, що багато було вигадано. Люди, які це говорили, мають застрелитися після цього, якщо залишилося бодай трохи честі" , — сказав Арестович.

В інтерпретації радника глави Офісу президента міжнародна група журналістів нібито показала, що на Банковій — патріоти.

"Виходить розслідування, яким так лякали всіх. Що вони нам показали? Президент — патріот, керівник Офісу президента — патріот, який каже, що необхідно захопити вагнерівців" , — переконаний Арестович.

Розслідування Bellingcat

17 листопада було опубліковано розслідування Bellingcat та The Insider про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера. Зокрема, Bellingcat із посиланням на колишнього главу ГУР Міноборони Василя Бурбу передає, що голова ВП Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію на тиждень.

Перед цим було укладено угоду про припинення вогню на Донбасі, яка мала набути чинності 27 липня. За словами Бурби, в Офісі президента вважали, що якщо спецоперація піде за планом, угода буде розірвана ще до 27 липня. В Офісі президента не прокоментували цю інформацію, а розслідувачам не вдалося перевірити розмову.

Після заперечень Бурби в Офісі президента запропонували скоротити затримку до чотирьох днів, що дозволило б набути чинності згоди про припинення вогню, заявили розслідувачі.