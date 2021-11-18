В Україні вперше поштову доставку в термінал здійснив безпілотник

Уперше в Україні безпілотник здійснив поштову відправку з терміналу в термінал.﻿ Експеримент проводила "Нова пошта", повідомляє УНІАН.

Десять посилок вибрали випадково - ні відправники, ні одержувачі не знали, що їхні посилки з Києва до Львова буде доставляти безпілотник.

Вантажопідйомність безпілотника становить до 16 кг, він може підійматися на висоту до 900 м і проводити в повітрі до 12 годин без додаткової підзарядки.

Дальність каналу зв'язку для дистанційного керування становить 200 км.на борту знаходяться резервні канали зв'язку, що дозволяють управляти апаратом з будь-якої точки України.

Посилку завантажують у відсік БПЛА прямо на сортувальному терміналі, після чого вона відправляється за вказаним маршрутом. За БПЛА стежить оператор, що контролює апарат на випадок непередбачених моментів.

Безпілотну доставку у світі вже давно практикують. У Китаї керовані літальні апарати приносять інтернет-замовлення прямо під двері. В Австралії, США або Фінляндії дронами доставляють їжу на замовлення.