Речі, які астрологи не рекомендують дарувати на Новий рік 2022

Незабаром настане рік Чорного Водяного Тигра, тому вже зараз можна думати над тим, що подарувати цього року своїм рідним та друзям, повідомляє Новое время.

Астрологи стверджують, що є кілька предметів, які категорично не можна дарувати на 2022 рік.

Вони стверджують, що у рік Тигра не можна дарувати парфумерію. Також, поганим вибором виявляться гелі для душу та шампуні. Те саме стосується і предметів, які можуть нагадувати про шкідливі звички ( попільнички, келихи, дорогий алкоголь і т. д.).

Крім того, фахівці рекомендують відмовитись від таких подарунків:

Ножі, ножиці та виделки

Тапки

Шкарпетки

Книги

Годинник

Носові хустки

Гаманці

Посуд

Шарфи та шийні хустки

Рушники

Свічки

Перли

Дзеркала

Рукавички

Гроші

То що подарувати на Новий Рік 2022? Фахівці рекомендують звернути увагу на шикарні пледи, путівку до санаторію, квитки до театру чи кіно, побутову техніку, картину на полотні, фітнес-браслет, спортивний інвентар ( Гантелі, килимок для фітнесу, футбольний м’яч) та ін.