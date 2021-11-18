Екс-футболіст УПЛ помер у реанімації від коронавірусу

Колишній футболіст "Зірки" і "Олександрії" Денис Ковба пішов з життя у віці 42 років, повідомляє УНІАН.

Про це пише офіційний сайт клубу РПЛ "Крилья Совєтов".

Колишній гравець збірної Білорусі перебував у реанімації у складному стані з коронавірусною інфекцією.

"Футбольний клуб "Крилья Совєтов" приносить глибокі співчуття рідним і близьким Дениса Ковби. Ми тужимо разом з вами" , - йдеться у заяві команди, за яку Денис провів 12 сезонів.

Денис Ковба: кар'єра