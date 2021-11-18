Засновник Ethereum запропонував нове використання криптовалюти

Криптовалюта може використовуватися не тільки як засіб оплати або як інвестиційний інструмент. Так звані міські токени можуть наповнювати скарбниці міст, а також сприяти прозорості оподаткування та держзакупівель, вважає засновник Ethereum Віталік Бутерін, повідомляє Обозреватель.

Про це він заявив на конференції SG Blockchain Day 2021. Бутерін зізнався, що з цікавістю спостерігає за впровадженням криптовалют та блокчейну у системи міського управління в різних країнах.

"Проводиться багато експериментів. Цей сектор все ще знаходиться на дуже ранній стадії розвитку, що, з одного боку, означає відсутність підручників, але з іншого боку – є безліч можливостей" , – сказав Бутерін.

Він упевнений, що наповнення бюджету міст через випуск власної криптовалюти зробить сплату податків прозорішою. Як приклад чоловік згадав MiamiCoin – міський токен американського міста Майамі.

"Коли платники податків сплачують податки, в мережі відбувається карбування суми криптовалюти, яка дорівнює їхньому податковому платежу. Генерується криптографічна квитанція, яка підтверджує, що кількість викарбуваних монет дорівнює сумі сплачених податків. Якщо ви не хочете розкривати точні суми сплачених податків, є способи зробити це через протокол з нульовим розголошенням" , – додав автор другої криптовалюти.

Інший аспект – це цифрові валюти центральних банків (CBDC). За їх допомоги можна зробити прозорішою систему державних закупівель: на аукціонах перемагатимуть ті підрядники, які запропонують найнижчу ціну за послуги. Це виключає корупцію, оскільки переможець визначатиметься смарт-контрактом.

Віталік Бутерін допустив використання блокчейну для голосування у міській спільноті. Конфіденційність процесу забезпечить протокол із нульовим розголошенням, а блокчейн забезпечить прозорість та довіру до процесу загалом.

"Хоча деякі вхідні дані є конфіденційними, у вас все одно будуть криптографічні докази того, що голосування слідує правилам" , – описує він цей процес.

Бутерин не виключає й інтеграцію міських криптовалют із ширшою екосистемою блокчейнів, наприклад, отримання доступу до ринків DeFi.