У Вінницькій області знайдено загиблими чотирьох дітей

У Вінницькій області знайдено загиблими чотирьох дітей
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На Вінниччині загинули шестеро осіб, серед них четверо дітей, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні на Вінниччині, ймовірно, через отруєння чадним газом, загинули четверо дітей та двоє дорослих", – йдеться в повідомленні ДСНС. 

Але не вказано ні населений пункт, у якому сталася трагедія, ні обставини події. 

У ДСНС додали, що пожежі, які стаються в приватному житловому секторі, незмінно забирають життя дітей, тому ДСНС закликає громадян в осінньо-зимовий період потурбуватися про належний протипожежний стан приміщень.

Новини

analytics