У Вінницькій області знайдено загиблими чотирьох дітей

На Вінниччині загинули шестеро осіб, серед них четверо дітей, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні на Вінниччині, ймовірно, через отруєння чадним газом, загинули четверо дітей та двоє дорослих" , – йдеться в повідомленні ДСНС.

Але не вказано ні населений пункт, у якому сталася трагедія, ні обставини події.

У ДСНС додали, що пожежі, які стаються в приватному житловому секторі, незмінно забирають життя дітей, тому ДСНС закликає громадян в осінньо-зимовий період потурбуватися про належний протипожежний стан приміщень.