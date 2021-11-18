Матеріали Bellingcat вивчатимуть у межах розслідування – Венедіктова

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у звіті Bellingcat, запевнила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розслідування є, воно здійснюється, які ще допити проводитиме слідство, думаю, що краще вам запитати безпосередньо у ДБР. Ми досить великий перелік прописали в наших прокурорських вказівках" , - сказала генпрокурор у четвер, відповідаючи на запитання про те, чи вивчатимуть українські правоохоронні органи матеріали розслідування в межах кримінального провадження і чи буде повторно допитано главу Офісу президента Андрія Єрмака.

"Усі матеріали (розслідування – ред.), які проводять журналісти, ми завжди ретельно вивчаємо, завжди долучаємо до справи. Тому – вивчатимемо, долучатимемо" , – додала вона.

Венедиктова нагадала, що кримінальні провадження з "вагнергейту" було відкрито кількома правоохоронними органами. "Потім ці справи були об'єднані і були передані, зокрема до ДБР" , - зазначила вона.

За її словами, всі вказівки прокуратури у рамках розслідування були влітку минулого року.

"Що було зроблено, чого не було зроблено, гадаю, зараз некоректно це промовляти - це історія незалежності органу досудового розслідування та можливості прокуратури" , - сказала генпрокурор.

Відповідаючи на питання про те, що особисто вона думає про припущення, які були зроблені в розслідування Bellingcat, Венедиктова сказала:

"Я не можу говорити припущеннями та оцінками, я можу говорити встановленими фактами та процесуальними конструкціями, якими ми оперуємо".

Генпрокурор наголосила, що прокурорів було залучено до розслідування Тимчасової слідчої комісії.

"Я б не хотіла давати оцінки.... дочекаймося якихось результатів", - сказала Венедиктова.