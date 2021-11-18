Манго: користь для організму і як вибрати стигле

Манго – це смачно, а й корисно. Плоди манго багаті на клітковину, цукор і пектин, містять досить багато вітаміну С, каротиноїдів, вітаміни В1, В2, В6, ніацин, калій, зеаксантин і лютеїн, повідомляє Газета.ru.

За словами ендокринолога Поліни Корольової, вживання манго може благотворно впливати на зір, стан шкіри та волосся, а також сприяти регулярному випорожненню. А ось людям із синдромом роздратованого кишечника зловживати манго не варто: фрукт багатий на ферментовані оліго- і дисахариди, які можуть викликати підвищене газоутворення. Не варто налягати на манго людям із порушенням вуглеводного обміну та хворим на цукровий діабет.

«Як і всі фрукти, манго краще їсти вранці та вдень, увечері варто утриматися від його вживання. Манго може замінити висококалорійні десерти до чаю, але варто віддавати перевагу свіжим плодам, тому що сушені містять більше цукру. Звичайно, не варто їсти манго людям, які мають на нього алергію, але це зустрічається рідко», — доповнює Поліна Корольова.

У світі налічують понад 2000 різних сортів манго, і всі вони умовно поділяються на два види : індокитайські та індійські.

Перші відрізняють витягнута форма та зелений відтінок шкірки, другі – кругліші плоди жовтого або оранжевого кольору. Найбільший попит на фрукт фіксується в зимовий період, а в березні 2021 продажі манго вдвічі вище, ніж у середньому по році. Найбільше покупці магазину люблять костаріканські манго.

Вибрати стигле манго – досить складно. При покупці фрукта звертати увагу на кілька ознак.

Перший – це округлість. Чим більш округлої форми плід, тим більше м'якоті. Якщо плід плоский – м'якоті буде небагато. Натисніть на поверхню манго. Якщо він стиглий – плід буде пружним та трохи м'яким. Якщо після натискання залишився слід – він перезрів. Чим твердіше манго на дотик, тим менш зрілий,

Друга ознака стиглості плоду – це крапки. Якщо на фрукті є маленькі точки темного кольору – манго дозріло. Якщо плями дуже темні – є ймовірність, що плід перестиглий. Але точно не варто брати манго, у якого є темна пляма у плодоніжки, це говорить про те, що у фрукті почався процес бродіння.

І, зрештою, поверхня фрукта.