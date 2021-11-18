ЄК готова консультуватися з Україною щодо сертифікації "Північного потоку-2"

Європейська комісія готова консультуватися з Україною при прийнятті рішення про сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", повідомляє УНІАН.

Про це розповіли у прес-службі Міністерства енергетики за підсумками онлайн-зустрічі глави відомства Германа Галущенка з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Співрозмовники обговорили питання сертифікації газопроводу" Північний потік-2", безпеки поставок газу в Європу, можливі варіанти зменшення впливу енергетичної кризи на європейський регіон.

"За словами комісара Сімсон, Єврокомісія готова консультуватися з Україною в процесі підготовки висновку комісії за проектом рішення Федерального мережевого агентства Німеччини Bundesnetzagentur про сертифікацію "Північний потік-2" , - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначили в прес-службі, Україна стане активним учасником процесу сертифікації не тільки політично, а і юридично, зазначили в Міністерстві.

Крім того, українську сторону запросили взяти участь у "групі ризику", створеній відповідно до регламенту про безпеку поставок, яка складається виключно з держав-членів ЄС.

У прес-службі уточнили, що метою засідання "групи ризику" стануть консультації щодо стану енергетичної безпеки в Україні, вироблення спільних рішень і взаємодопомога разом з європейськими країнами в кризових ситуаціях.