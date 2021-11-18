Не лише "Дельта": інші небезпечні штами коронавірусу в Україні

В Україні знайшли вже 11 мутацій "Дельта"-штаму коронавірусу. У той же час, це не єдина небезпечна варіація COVID-19, повідомляє Сьогодні.

Що відомо про поширення небезпечних штамів коронавірусу в Україні – далі в матеріалі.

Які бувають штами

Вчені, як і раніше, зосереджені на штамі "Дельта", який зараз є домінуючим варіантом у всьому світі. Але продовжують відстежувати й інші, щоб побачити, яка з мутацій коронавірусу може зайняти місце "Дельти".

Україна зараз використовує тест-системи, які надала країні ВООЗ. Вони здатні визначати 6 основних типових штамів коронавірусу:

Альфа (британський),

Ета (вперше зареєстрований у Великій Британії та Нігерії),

Бета (південноафриканський),

Гамма (бразильський),

Дельта (індійський),

Каппа (індійський).

Штами коронавірусу, які знайшли в Україні

Найпоширенішим залишається "Дельта" – за словами вчених, він зараз панує в країні та активно мутує. Про інші штами говорять менше, але їх також виявляли в Україні.

"Альфа"-штам

Навесні в МОЗ заявили про поширення "Альфа" по всіх регіонах країни.

"Для нас зараз головне – дотримання правил епідбезпеки, тому що британський штам, який є зараз в Україні, зараз поширений по всій території України. У всіх областях він зафіксований", – заявив Максим Степанов, який тоді був головою МОЗ.

Він додав, що поширення "Альфа"-штаму в Україні призвело до того, що тяжкий перебіг хвороби почали спостерігати у людей від 40 років, а іноді й від 30-ти. До цього до ускладнень були схильні люди віком від 60 років. Міністр додав, що через новий штам також зростає кількість госпіталізацій.

"Бета"-штам

У квітні стало відомо, що південноафриканську мутацію коронавірусу виявили у двох областях. Це був один випадок у Полтаві та випадки на Тернопільщині. Як розповіли у Тернопільській ОДА, наявність штаму з ПАР підтвердила лабораторія німецької клініки "Шаріте".

Міністерство охорони здоров'я Південної Африканської Республіки заявляло, що цей штам може бути рушійною силою другої хвилі пандемії COVID-19 в країні через те, що поширюється швидше, ніж інші ранні штами вірусу. Відсоток виявлення цієї мутації був вищим серед молодих людей без будь-яких супутніх захворювань і, в порівнянні з іншими штамами, у таких випадках він частіше призводив до серйозних захворювань.

"Гамма"-штам

У ЗМІ також з'являлася інформація про бразильську варіацію коронавірусу в Україні. У МОЗ тоді заявляли, що бразильський "Гамма" нічим не відрізнятиметься від індійського штаму "Дельта".

"В Україні його поки не виявлено. Штам "Гамма" практично нічим не відрізнятиметься від "Дельта". Відрізняється кількома мутаціями. Вони не суттєві, і не призводитимуть до якихось нових його характеристик", – сказав головний санлікар Ігор Кузін, коментуючи ситуацію у серпні.

"Дельта"-штам

В Україні штам "Дельта" офіційно "з'явився" 23 червня. А днями вчені повідомили, що знайшли 11 різних варіантів цього штаму.

При цьому майже 60% зразків – "материнський" варіант "Дельти" (так званий індійський).

"У той же час, вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", що походять із США, Великобританії та інших країн Європи, а також із Африки", – повідомили в Інституті молекулярної біології та генетики.

На сьогоднішній день штам "Дельта" є по всій країні, і посилює ситуацію із захворюваністю на коронавірус. Серед лідерів з поширення – великі міста Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса.

Як відрізнити штам "Дельта" звичайній людині

"Дельта" має деякі особливості: він швидше призводить до важкої форми, має менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину.

У вакцинованих хвороба протікає у легшій формі. При "Дельті" потреба у пацієнта в кисні вище в 5-6 разів, ніж у хворого на звичайний штам. Це впливає показники смертності.

Симптоми COVID-19, спричиненого штамом "Дельта", суттєво відрізняються від тих, що бувають від інших штамів, хоча температура тіла подібна.

Зараження "Дельтою" має такі ознаки: