Український дизайнер запропонував свій варіант нової "Таврії"
Талановитий український дизайнер Роман Прядко не перестає дивувати своїми яскравими роботами. Після ескізів українського суперкара він знову взявся за відродження "Таврії", повідомляє Обозреватель.
Своє бачення Tavria Nova він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Символічно, що ескізи з'явилися напередодні дня народження ЗАЗ-1102. Автомобіль зберіг характерні для дизайну "Таврії" стилістичні елементи, а натхненням для чергової роботи став проєкт відродження французького хетчбека Renault 5.
Раніше Роман показував свої доробки на тему "Таврії", а також стильні колісні диски, які могли б її прикрасити. Спочатку проєкт був ближчим до оригінальної моделі, а в новій роботі дизайнер постарався максимально "осучаснити" модель відповідно до трендів.
Нагадаємо, що перші серійні ЗАЗ-1102 "Таврія" зібрали 18 листопада 1987 року. За десять років бюджетний хетчбек модернізували. З урахуванням великої кількості доопрацювань модель перейменували на Tavria Nova. Оновлена версія протрималася на конвеєрі ще 10 років. На жаль, на ЗАЗі так і не змогли запропонувати гідну заміну "Таврії" у бюджетному сегменті. Епоха сімейства закінчилася у січні 2011 року, коли з конвеєра зійшов останній ліфтбек ЗАЗ-1103 "Славута". Через місяць він був проданий з інтернет-аукціону за 47 020 грн (на той час – $5900).