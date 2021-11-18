Український дизайнер запропонував свій варіант нової "Таврії"

Талановитий український дизайнер Роман Прядко не перестає дивувати своїми яскравими роботами. Після ескізів українського суперкара він знову взявся за відродження "Таврії", повідомляє Обозреватель.

Своє бачення Tavria Nova він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Символічно, що ескізи з'явилися напередодні дня народження ЗАЗ-1102. Автомобіль зберіг характерні для дизайну "Таврії" стилістичні елементи, а натхненням для чергової роботи став проєкт відродження французького хетчбека Renault 5.

Tavria Nova. Джерело: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Tavria Nova та її історичний прототип. Джерело: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Автомобіль зберіг характерні для дизайну "Таврії" стилістичні елементи. Джерело: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Раніше Роман показував свої доробки на тему "Таврії", а також стильні колісні диски, які могли б її прикрасити. Спочатку проєкт був ближчим до оригінальної моделі, а в новій роботі дизайнер постарався максимально "осучаснити" модель відповідно до трендів.

Спочатку проект був ближчим до оригінальної моделі. Джерело: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Tavria Nova. Джерело: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Дизайн колісних дисків для Tavria Nova. Джерело: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Нагадаємо, що перші серійні ЗАЗ-1102 "Таврія" зібрали 18 листопада 1987 року. За десять років бюджетний хетчбек модернізували. З урахуванням великої кількості доопрацювань модель перейменували на Tavria Nova. Оновлена версія протрималася на конвеєрі ще 10 років. На жаль, на ЗАЗі так і не змогли запропонувати гідну заміну "Таврії" у бюджетному сегменті. Епоха сімейства закінчилася у січні 2011 року, коли з конвеєра зійшов останній ліфтбек ЗАЗ-1103 "Славута". Через місяць він був проданий з інтернет-аукціону за 47 020 грн (на той час – $5900).