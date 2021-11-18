Пентагон посилить захист космічних систем США

Сполученим Штатам Америки необхідно активізувати зусилля, щоб посилити захист своїх космічних систем у світлі випробування протисупутникової зброї, проведеної Росією. Про це заявила в середу генерал-лейтенант Космічних сил США Ніна Армагно, посилаючись на американське видання, повідомляє ТАСС.

"Те, що ми спостерігаємо, є демонстрацією Росією [своєї] зброї. Якщо вони можуть знищити російський супутник, вони можуть знищити і американський супутник", - наводить видання слова Армагно, сказані нею на минулій середі в Лас-Вегасі (штат Невада) конференції з космічної тематики

З огляду на це, зазначила генерал-лейтенант, Космічним силам США необхідно знайти способи "утруднення можливостей виявлення цих систем" .

"Нам необхідно [задіяти] наші засоби попередження про ракетний напад, збільшити шари орбіт, гібридні можливості, [чисельність] дрібніших супутників і комерційні можливості, що надаються, - сказала Армагно. - Це ускладнить для Росії вибір як цілі наших основних об'єктів попередження про ракетне нападі".

Цю тему торкнувся і міністр оборони США Ллойд Остін, який виступив у середу на брифінгу в Пентагоні. Він, зокрема, висловив стурбованість з приводу проведених Росією випробувань, які створюють, на його думку, "загрозу для міжнародного співтовариства" та міжнародної стабільності.

"Ми запитуємо, навіщо їм було таке робити", - додав Остін.

Свій варіант відповіді на це запитання запропонувала інший учасник конференції у Лас-Вегасі, генерал-майор Лія Лаудербак, директор з розвідки та здійснення спостереження Космічних сил США. Вона передбачила, що проведені Росією випробування, можливо, стали сигналом Сполученим Штатам.