Рада ухвалила за основу законопроєкт про виплату "тисячі Зеленського"

Рада ухвалила за основу законопроєкт про виплату "тисячі Зеленського"

Народні депутати розглянули законопроєкт, що передбачає виділення тисячі гривень всім вакцинованим громадянам України. Законопроєкт прийняли в першому читанні, 285 нардепів "за", пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Парламентарії прийняли за основу цей законопроєкт. Буде ще одне голосування.

Що передбачає цей закон

У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1000 гривень за щеплення двома дозами вакцини.

Так громадяни, які отримали дві дози вакцини від COVID-19, зможуть отримати гроші на спорт, подорожі та відвідування культурних установ.

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