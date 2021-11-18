Голова Фонду держмайна заявив про відставку

Голова Фонду держмайна (ФДМ) України Дмитро Сенніченко заявив про відставку за власним бажанням, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відставка – моє особисте бажання та мої плани", – пояснив він своє рішення на прес-конференції в Києві в четвер.

Сенніченко додав, що спочатку планував працювати на цій посаді близько двох років.

За його словами, йому вдалося досягти основних поставлених завдань: забезпечити стабільність процесів у ФДМ, створити команду, діджиталізувати процеси та закріпити покращення законами та нормативними актами.

Глава ФДМ додав, що рішення про відставку не пов'язане з аукціоном з продажу "Більшовика".

Він уточнив, що після подання заяви він уже мав зустріч із президентом і прем'єром. За його словами, його заява вже зареєстрована у Верховній Раді.

Глава Фонду зазначив, що після відставки має намір відпочити щонайменше два місяці.