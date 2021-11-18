Лідери Китаю та США на зустрічі зміцнили торгівельні зв'язки – влада КНР

Онлайн-зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна та президента США Джо Байдена "чітко позначила напрямок" для розвитку китайсько-американських відносин у галузі торгівлі та економіки. Про це заявила в четвер офіційний представник Міністерства комерції КНР Шу Цзюетін, повідомляє ТАСС.

"Ця зустріч між лідерами двох країн у форматі відеоконференції задала чіткий напрямок розвитку [економічних] відносин між Китаєм та США", - повідомила вона на щотижневому брифінгу.

Так вона відповіла на запитання західного журналіста, чи привели американо-китайські переговори, що нещодавно відбулися, на вищому рівні "до якого-небудь зрушення" в галузі двосторонніх торгових контактів.

За словами офіційного представника, під час нещодавньої зустрічі Сі Цзіньпіна та Байдена "було закладено основу для [подальшого просування] китайсько-американських торговельно-економічних консультацій" .

"Переговорні групи КНР і Сполучених Штатів на майбутньому етапі розпочнуть реалізацію [досягнутих домовленостей] на практиці", - додала Шу Цзюетін.