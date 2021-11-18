Український чемпіон Європи вирішив змінити громадянство

Український борець греко-римського стилю Семен Новіков вирішив змінити спортивне громадянство. Відтепер на змаганнях він представлятиме Болгарію, повідомляє Обозреватель.

Справа в тому, що на більшість турнірів, у тому числі й на Олімпійські ігри, команді дозволяють виставляти лише одного борця в кожній вазі. Конкурентом Новікова у категорії є олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк.

Перед поїздкою збірної на Олімпіаду до Японії Новіков пропонував Жану провести контрольну сутичку, щоб визначити, хто має представляти Україну на Іграх. Проте Беленюк відмовився. Оскільки він завоював для країни ліцензію до Токіо, то він і мав туди їхати, вважав киянин. Хоча ліцензія була не іменна. Тренерський штаб прийняв бік борця-депутата.

Жан Беленюк

Новиків – дворазовий чемпіон світу серед молоді у категорії U-23 та чемпіон Європи 2020 року. 30-річний Беленюк раніше завойовував "срібло" Олімпійських ігор у Ріо-2016. Зараз він не може точно сказати, чи продовжуватиме спортивну кар'єру.