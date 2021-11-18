Тіна Кароль показала рідкісне фото дорослого сина

Рівно 13 років тому, 18 листопада 2008 року, відома українська виконавиця Тіна Кароль стала мамою. Сьогодні вона вирушила до Лондона, щоб привітати свого дорослого сина Веніаміна, з днем народження. На честь свята співачка поділилася з шанувальниками рідкісним сімейним фото, а фанати у свою чергу зробили зворушливе відео, повідомляє Обозреватель.

Фотографією з дорослим хлопцем у класичному костюмі та окулярах, який уже обігнав свою маму за зростом, Тіна поділилася в Instagram-сторіс. Для цього кадру зірці довелося летіти з України до Англії, де зараз живе та навчається її син (щоб побачити фото та відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Я вся для тебе. З днем народження, моє щастя", – написала в історії знаменитість.

Тіна Кароль із сином Венею. Джерело: instagram.com/tina_karol

Тетяна (справжнє ім'я співачки) рідко публікує спільні з Венею знімки. У своїх інтерв'ю вона неодноразово зізнавалася, що саме дитина допомогла їй впоратися із втратою чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Хлопчик ріс копією свого тата і з дитинства виявляв інтерес до навчання. Він став для зірки стимулом не зламатися та продовжувати співати.

Коли Веня підріс, зіркова мама відправила його на навчання до елітної школи Лондона. За чутками, щорічно Тіна платить за освіту сина близько мільйона гривень. Там він проявив себе як старанний учень, ідеально оволодів англійською, а зараз захоплюється грою на фортепіано та барабанах, займається шахами та регбі.

Тіна Кароль та Веня. Джерело: instagram.com/_fantina

Співачка боялася, що син втратить зв'язок із рідними краями, тож знайшла для нього українську родину, з якою він зараз живе. Крім цього, він перебуває у громаді, де вивчає та підтримує народні традиції. Там Веня навчився танцювати гопак.

Сьогодні Веніаміну виповнилося 13. Джерело: instagram.com/_fantina

На канікулах хлопчик приїжджає додому, але Тіна дуже часто літає до нього в Лондон. Нещодавно вона публікувала з ним спільне селфі, яке жартівливо підписала: "Дівчатка, тільки з мого дозволу".

Варто зазначити, що того року артистка також привітала сина в історіях соцмережі на цьому ж фоні. Однак тоді її привітання було російською мовою, а цього разу – українською.

Торішнє вітання Тіни. Джерело: instagram.com/tina_karol

Не міг пройти повз таку подію і фан-аккаунт Тіни. На своїй сторінці в Instagram шанувальники співачки опублікували зворушливе відео-привітання, а також спільні кадри Вені та мами.