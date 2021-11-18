Завершено капітальний ремонт траси Т-25-19 на Чернігівщині

У Чернігівській області завершується ремонт двох ділянок загальною протяжністю 15 км траси Т-25-19 Холми – Авдіївка – Оболоння, повідомляє УНІАН.

Дорогу відновили вперше за 50 років, розповіли в Укравтодорі.

Цього року програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" охопила 3 км траси поблизу села Авдіївка та 12 км між селами Хлоп’яники та Холми. Зараз на усіх 15 км влаштовано нове покриття.

Окрім цього, було укріплено основу дороги. Підрядники також відремонтували три штучні споруди та водопропускні труби, облаштували пішохідні доріжки, з'їзди та майданчики для зупинки транспорту.

На дорозі вже завершено нанесення розмітки, установка дорожніх знаків, бар'єрного огородження, напрямних стовпчиків. На пішохідних переходах встановлено автономне освітлення.

"Дорога Т-25-19 – маршрут, котрий з'єднує новоутворені Корюківський та Новгород-Сіверський райони Чернігівської області. Це транспортний коридор до опорних лікарень та навчальних закладів" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним із завдань програми "Велике будівництво" є створення безпечних доріг, якими швидка допомога чи поліцейське авто можуть швидко доїхати на виклик. За програми Президента Зеленського планується до кінця 2024 року оновити в Україні близько 24 тисяч кілометрів доріг.