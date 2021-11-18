Європа вирішила вдарити по техногігантах

Представники провідних політичних партій Європейського парламенту досягли угоди про обмеження антиконкурентних практик технологічних компаній у цифровій економіці, повідомляє Лента.Ру.

Нові правила діяльності торкнуться великих технологічних компаній, ринкова капіталізація яких становить щонайменше 80 мільярдів євро (91 мільярд доларів). У тому числі нові заходи вдарять по підрозділах Alphabet Google, Amazon, Apple, Facebook та Microsoft, а також китайському холдингу Alibaba Group та нідерландському Booking.

ЄС планує реалізувати Закон про цифрові ринки (DMA) у 2022 році. Проект був запропонований головою антимонопольного законодавства ЄС Маргрет Вестаґер у 2020 році. Правила спрямовані на обмеження монополій великих технологічних компаній за допомогою переліку дозволених та недозволених практик. Уряд США висловив стурбованість тим, що нові правила можуть негативно вплинути на доходи американських компаній.

Закон також дасть національним антимонопольним органам можливість ретельно перевіряти придбання великими гравцями менших конкурентів. Досягнута угода щодо пакету правил дозволить законодавцям ЄС проголосувати за неї вже наступного тижня. Після цього заходи мають бути узгоджені з країнами ЄС, перш ніж вони набудуть законодавчої сили.