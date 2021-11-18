Ціна на газ у Європі знижується після росту чотири дні поспіль

Ціни ф’ючерсів на газ у Європі на відкритті торгів опускалися до мінімальних 1072 доларів, що на 3,4% нижче за розрахункову ціну напередодні, повідомляє Oilpoint.

Про це свідчать дані майданчика ICE Futures.

Вартість найближчих — грудневих — ф’ючерсів на газ за індексом голландського TTF на самому відкритті торгів трохи перевищила 1120 доларів, але спочатку демонструвала стійке зниження, опускаючись до мінімальних 1072 доларів за тисячу кубометрів.

На 11:10 ця ціна становить 1088,9 долара, що на 1,9% нижче за розрахункову ціну напередодні.