Канал "Україна" придбав формат шоу "The Game of Talents"

Телеканал "Україна" придбав у компанії FREMANTLE права на адаптацію масштабного ігрового шоу The Game of Talents. В Україні проєкт виходитиме під назвою "Ігри талантів", повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в пресрелізі ТОВ "Медіа Група Україна". Учасниками нового проєкту будуть звичайні українці та зірки шоу-бізнесу. Вони спробують відгадати приховані таланти людей, ґрунтуючись лише на особистих враженнях та хитрих підказках.

The Game of Talents. Джерело: Компанія FREMANTLE

Розважальний проєкт за форматом The Game of Talents вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього проєкту.

The Game of Talents. Джерело: Компанія FREMANTLE

Згідно з правилами шоу, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості. Їхнє завдання – вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, якими талантами володіють 12 незнайомців. Гра проходить у три раунди. За правильно відгаданий талант команда отримує грошовий приз, сума якого зростає з кожним раундом.

Команда, чиє "шосте чуття" чи тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.Українська адаптація налічуватиме 12 епізодів.