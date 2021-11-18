Канал "Україна" придбав формат шоу "The Game of Talents"

Телеканал "Україна" придбав у компанії FREMANTLE права на адаптацію масштабного ігрового шоу The Game of Talents. В Україні проєкт виходитиме під назвою "Ігри талантів", повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в пресрелізі ТОВ "Медіа Група Україна". Учасниками нового проєкту будуть звичайні українці та зірки шоу-бізнесу. Вони спробують відгадати приховані таланти людей, ґрунтуючись лише на особистих враженнях та хитрих підказках.

The Game of Talents
The Game of Talents. Джерело: Компанія FREMANTLE

Розважальний проєкт за форматом The Game of Talents вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього проєкту.

The Game of Talents
The Game of Talents. Джерело: Компанія FREMANTLE

Згідно з правилами шоу, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості. Їхнє завдання – вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, якими талантами володіють 12 незнайомців. Гра проходить у три раунди. За правильно відгаданий талант команда отримує грошовий приз, сума якого зростає з кожним раундом.

Команда, чиє "шосте чуття" чи тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.Українська адаптація налічуватиме 12 епізодів.

Новини

analytics