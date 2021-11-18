Маск анонсував перший орбітальний політ Starship

Американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX запустить у перший тестовий орбітальний політ надважку ракету Starship у січні чи лютому 2022 року, розповів засновник компанії мільярдер Ілон Маск, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Маск також заявив, що SpaceX планує провести ще десять чи більше тестових польотів Starship у наступному році, оскільки шанси на здійснення успішного першого польоту відносно малі.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Ship 20 (або SN20) та носія Super Heavy. Її висота сягає 120 метрів. Вона може вивести до 100 тонн вантажу та пасажирів на орбіту.

Компанія надалі планує використовувати Starship для відправлення астронавтів NASA на Місяць у 2025 році або пізніше в рамках програми Артеміда. Крім цього, Маск також планує переправити сотні тонн вантажів та людей на Марс для створення на планеті міста.

Раніше SpaceX вже проводила кілька тестових запусків Starship, але на суборбітальному рівні. Усі запуски здійснювалися з космодрому компанії у південному Техасі.

У рамках запуску запуску корабель виконає один орбітальний обліт навколо Землі. Потім корабель SN20 здійснить кероване приводнення в Тихому океані за 60 миль на південний захід від острова Кауаї.

Під час майже годинного виступу перед членами Національної академії наук Маск заявив, що людству потрібна друга планета з огляду на різні загрози, що нависли над Землею, включаючи ядерну зброю, величезні комети, пандемії, падіння рівня народжуваності та релігійний екстремізм.