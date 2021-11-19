В Україні створили унікальний маршрут колоритними ландшафтами Поділля
Туристичним магнітом Поділля вирішили зробити унікальні природні ландшафти та історію місць. Днями на Хмельниччині презентували туристичний путівник "Terra Podolica" для самостійних та групових подорожей, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.
Маршрути по Придністерському Поділлю спрямовані на вивчення природи краю і включають мальовничі ландшафти, палеонтологічні локації, а також архітектурні пам'ятки.
Релакс-тури та екстрим.
Для шукачів пригод і любителів активного відпочинку на природі розроблені піші, водні та велосипедні маршрути, сімейні експедиції.
Вибрати локації для самостійних поїздок можна також на інтерактивній карті проекту – там нанесені замки, музеї, кемпінги, пляжі, природні пам'ятки, (наприклад, скелі та печери), водні об'єкти - річки й водоспади, а також готелі й гастролокації.
Піщані кар'єри та Товтри. Які незвичайні локації включили в путівник
Мандрівникам пропонують побачити унікальні мальовничі локації, вивчити їх походження. Наприклад, відвідуючи ландшафти Серету у середній течії під час палеотуру "Підступні Сарматські пляжі" варто побачити піщані кар'єри біля підніжжя гори-урочища Бубнівка, які були викопними пляжами на березі моря, що знаходилося на цій території 6-8 мільйонів років тому.
Ще одна неповторна локація Вербецькі Товтри (скеляста гряда, яка раніше була морським рифом) біля села Вербка. Це місце з заповідними рослинами: сон великий, ковила волосиста і ліщиця дністровська. Втім, у путівнику пропонують відвідати й інші товтри регіону.
Мандрівникам сподобається лабіринти з гіпсовими кристалами в печері Атлантида, скелясті обриви, заповідні ліси та захопливі краєвиди на Дністер.
Наприклад, в путівнику пропонують акватур "Тернавські фіорди". Він починається з оглядового майданчика біля костелу Діви Марії в селі Китайгород. Там відкривається огляд на підтоплену водосховищем частини річки Тернава, схожу на скандинавський фіорд.
За костелом є руїни палацу Потоцьких, які можна оглянути. Далі - піший маршрут, водосховище і ліси, вид на 40-метрову скелю Врублевецьку. А із гирла Тарнави відкриється грандіозний вид на долину Дністра з Шишковими пагорбами товтр.