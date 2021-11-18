Тріо-ліфтинг: експрес маска від нерівностей шкіри і глибоких зморшок
Для комплексного догляду і підтримки PH-балансу шкіри мало просто вмиватися. Необхідно регулярно проводити так звану програму краси, доглядати за організмом не тільки зсередини, але і зовні. Це очищаючі засоби, зволожуючі, живильні креми, пілінги, сироватки і маски, пише Марина Настевич, РБК-Україна.
Незважаючи на величезний вибір готових косметичних масок для обличчя в магазинах, багато хто до цих пір віддають перевагу перевіреним роками домашнім засобам. Чому?
По-перше, маски, приготовані своїми руками, ефективніше покупних. А по-друге, ви точно знаєте, що наносите на обличчя, адже всі інгредієнти відбирали і змішували самі. ⠀ Маска "тріо-ліфтинг" - це маска, спрямована на ущільнення шкіри, підвищення її пружності та еластичності.
Маска містить відбілюючі шкіру компоненти, після використання яких шкіра помітно освітлиться, освіжиться. До складу засобу входять зволожуючі, живильні компоненти, вони в свою чергу працюють на підтримку якості шкіри. ⠀
ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ: ⠀
- 2 ч. л. сметани або йогурту (без добавок).⠀
- 1 ч. л. оливкової олії.
- 1 ч. л. картопляного крохмалю.
- 1/2 ч. л. соку лимона.
- 1/2 ч. л. куркуми.
Всі компоненти з'єднати, перемішати до однорідного стану, маску нанести на все обличчя (зону навколо очей), витримати 15 - 20 хвилин, змити теплою водою (завдяки кисломолочному продукту, маска з куркумою легко змивається і не залишає пігменту), для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем. Процедуру робити у вечірній час, перед сном.
Застосування: 2 рази на тиждень.
Курс: 10 процедур. ⠀